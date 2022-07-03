İşte kripto paralardaki düşüşün iki ana sebebi

Kripto para piyasası 2022 yılı itibarıyla sert düşüşlere sahne oldu. Bitcoin, 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 58 oranında değer kaybı yaşadı. Piyasanın genelinde görülen sert düşüşler yatırımcıların piyasadan çıkmasına neden olmuştu. Peki herkes şu sorunun cevabını merak ediyor: Bitcoin'de düşüş sürecek mi? İşte cevabı...

Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es, Bitcoin ve kripto paralara yönelik çarpıcı bir analizde bulundu: Es şu ifadeleri kullandı:

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

"Bitcoin ve kripto paralardaki düşüşün birçok sebebi var. Terra’nın ve Celsius’un çöküşünü söyleyebiliriz. Kripto paralardaki sert düşüşün iki ana sebebi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi dünyadaki makro ekonomik sebepler. Bunun da başında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında faiz artışında gaza basılmasını sayabiliriz. 0.75 baz puan faiz artışı Bitcoin’de düşüşe sebep oldu.

Beklentiler Fed faiz artışlarının devam edeceği yönünde. Fed’in temmuz ayında bir toplantısı var. Bu ay sonunda gelecek karar yine 0.75 baz puan olursa Bitcoin’de fiyat dalgalanmalarını bir müddet daha görebiliriz.





‘KRİPTO PARALARA GİRİŞ OLACAK’

Fed’in faiz artışları kripto paraları baskılamaya devam edecekse kripto paralar sıfıra doğru mu gidecek sorusu akıllara gelebilir. Fed’in hamleleri var. Neredeyse kontrolden çıkmış bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Fed’in enflasyonu engelleme konusunda başarılı olmadığı görüldüğü zaman kripto paralara ciddi anlamda para girişi olacağını savunuyorum.

YATIRIMCILARIN MERAK ETTİĞİ SORUYU CEVAPLADI

Aslında merkeziyetsizlikten bahsediyoruz. Madem Bitcoin bu kadar merkeziyetsiz dünyadaki gelişmelerden neden bu kadar çok etkileniyor diye soruluyor. Orada şu cevabı vermek lazım burada teknoloji merkeziyetizdir. Fiyatlama merkeziyetsiz değildir. Biz önceden ekosistem olarak kendi iç dinamiklerimizle fiyatlanan bir yapıya sahiptik. 4 yılda bir madenci yarılaması vardır. Bununla beraber Bitcoin’de düşüş piyasaları bu takvimlendirmeye göre şekillenir.

‘BITCOIN’DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI’

Bitcoin’e 69 bin dolar süre zarfı içerisinde kurumsal yatırımcıların girdiğini gördük. O saatten sonra Bitcoin’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu kadar ciddi anlamda kurumsal yatırımcının girdiği varlığın dünyadaki diğer gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değil.

Birinci olarak dünyadaki makro ekonomik gelişmeleri saydık ama Bitcoin bir döngü içerisinde hareket ediyor. Bitcoin tarafında da ciddi yükseliş trendi yaşadık. Pandemi sürecinde 3 bin200 dolara gerileyen Bitcoin 69 bin dolara kadar yükseldi. Diğer altcoinler çok daha sert yükseldi. Bunun bir döngüsünün olması yani ayı piyasasına girmesi gerekiyordu.

‘GEÇMİŞTEKİ DÖNGÜLERİN SONUNDAYIZ’

Geçmişe bakacak olursak bin 150 dolara kadar yükselen Bitcoin’in 170 dolara kadar tarihte gerilediğini görüyoruz. Aynı Bitcoin 170 dolardan 20 bin dolara gitti. Aynı Bitcoin 69 bin dolara gitmeyi başarabildi. Bitcoin geçmişte bu döngüleri tekrarlıyor. Ben geçmişteki döngülerin sonunda olduğunu düşünüyorum.

Bitcoin tarafındaki volatilite git gide azalıyor. Ciddi anlamda potansiyel olarak içeriye girecek yatırım var. Market büyüdükçe buradaki volatilitenin azalacağını düşünüyorum."