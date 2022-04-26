İşte petrol fiyatlarında son durum

Analistler Çin Merkez Bankası'nın reel ekonomiye özellikle küçük şirketlere desteğin artırılacağı yönünde yaptığı açıklamanın ve likiditeyi makul şekilde bol tutacağı söyleminin petrol fiyatlarına destek verdiğini belirtiyor.

Çin Merkez Bankası'nın dün döviz cinsinden mevduatlar için zorunlu karşılıklarda yaptığı indirim de ekonomide büyümenin hızlanacağı yönünde umut veren gelişme olarak petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

ICE'de haziran vadeli brent petrolün varil fiyatı 1,36 dolar artışla 1036,68 dolar/varil seviyesine yükseldi.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 1,03 dolar artışla 99,57 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.