İşte petrol fiyatlarında son durum

Joe Biden'ın hızla yükselen akaryakıt fiyatları ile mücadele için Kongre'den galon basına 18 cent olan federal verginin yaz ayları için askıya alınmasını istemeye hazırlanması petrol fiyatlarını düşürdü.

Fiyatların gerilemesinde Biden yönetiminin ABD'nin büyük petrol şirketlerine baskıyı artıracağı beklentileri de etkili oldu.

NYMEX'de Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı 4 dolar düşüşle 105,48 dolara gerilerken, ICE'de brent petrolün varil fiyatı 3,87 dolar kayıpla 110,78 dolar seviyesine indi.

ABD'nin önde gelen 7 petrol şirketinin yöneticileri yarın Başkan Biden ile bir araya gelecek.