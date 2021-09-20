İşte Türkiye’nin kripto para haritası

Türkiye’de başta olmak üzere dünyada son yıllarda yatırımcılar tarafından cazibesini giderek artıran kripto para piyasası, atılan adımlar doğrultusunda yeni bir boyut kazanıyor.

2007 yılında ilk kez adından bahsedilen ve kurucusunun tam olarak kim olduğu halen gizemini koruyan Bitcoin, ilk piyasaya sürüldüğü 2009 yılında fiyatı değersiz olarak kabul ediliyordu. 2009’da 1 dolar tam olarak 1.3 Bitcoin’e tekabül ederken, fiyatlar kuruşlu seviyelerden yükselişe geçerek 2011 yılında 6 dolara kadar yükselmişti.

Her geçen yıl talebin artış kaydetmesiyle birlikte piyasada bilinirliğini katlayan Bitcoin, 14 Nisan 2021’de 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü.

Özellikle pandemi sürecinde emtia, hisse senetleri ve en çok da kripto paralar olmak üzere yatırım araçlarına talep giderek arttı. Hükümetler ve ülkelerin merkez bankaları başta olmak üzere koronavirüsün gölgesinde ekonomilerin ağır tahribata uğraması sebebiyle getirdikleri destek paketleri ve genişlemeci politikalarla yaşanan olumsuz koşulların önüne geçmeye çalıştılar.

Bu durum küresel ekonomilerde enflasyonist eğilimin tırmanışa geçmesini beraberinde getirdi. Ülke ekonomilerinde yaşanan kriz durumunda vatandaşlar enflasyon baskısından korunmak amacıyla ellerinde tutukları varlıkları hisse senedi, emtia ve kripto paralara kaydırdılar.

Yapılan yatırımlar neticesinde oynaklığın arttığı kripto para piyasasında büyük getiriler oluşurken, yüksek kazanç vaadiyle cazibe de giderek arttı.





TÜRKİYE KRİPTO PARALARDA ZİRVEDE

Dünya Ekonomik Forumu tarafından geçtiğimiz şubat ayında yayımlanan rapora göre, kripto paraları en çok kullanan ülkeler belirlenmişti.

Dünyanın en büyük 74 ekonomisini kapsayan araştırmada Türkiye dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer almıştı.

KRİPTO PARALAR SANILDIĞI KADAR BİLİNMİYOR

Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası Paribu tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre ise çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de kripto para veya Bitcoin kavramlarını daha önce duymayanların oranı yüzde 84.1 olarak açıklanırken, kripto paralarla işlem yapanların oranı yüzde 0.7 olarak kayda geçti. Blokzincir konusunda vatandaşların bilgi sahibi olma oranı ise yüzde 3.2 olarak belirlendi.

EN ÇOK Y KUŞAĞI İŞLEM YAPIYOR

Yaş gruplarına göre bakıldığında ise (1981-2000) yılları arasında yer alan Y kuşağı kripto parayı duyanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Kripto parayı duyan Y kuşağının yaklaşık olarak yüzde 70’i borsalarda işlem yapıyor.

PİYASADA ‘AL-SAT’ÇILAR OLDUKÇA FAZLA

Yapılan araştırmada Türkiye’de kripto parayı yatırım aracı olarak görenlerin oranı yüzde 58.4 olarak belirlenirken, bunu yüzde 57.7 ile ‘al-sat’ işlemi olarak görenler takip ediyor.

LİSE MEZUNLARI ZİRVEDE

Eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise lise mezunu bireyler kripto parayı duyma ve işlem yapma açısından çoğunluğu oluşturuyor.

ERDOĞAN: KRİPTO PARAYA KARŞI AYRI BİR SAVAŞIMIZ VAR

Öte yandan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin ziyareti kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.

Bir gencin, ‘TCMB’nin dijital TL adımından sonra kripto paralarla ilgili adım atılacak mı?’ sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralara yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz. Vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz.” dedi.

‘HAYALİ GELECEĞE YÖNELİK SATIŞ YAPILIYOR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kripto para birimleri konusunda gelecekte düzenlemeler yapmanın gerekli olabileceğini, kripto paraların mağduriyetlere neden olabildiğini ve hükümetin ilgili kollarının bu konuda gerekli çalışmaları yaptığını açıkladı. Yıldırım’ın “Bir nevi hayali geleceğe yönelik satış yapılıyor” sözleri dikkat çekti.





MERKEZ BANKALARI DA ATAĞA GEÇTİ

Kripto paralara yönelik ilginin giderek arttığı son dönemde özellikle dünya ekonomisinde söz sahibi olan önemli ülkelerin merkez bankalarının dijital varlıklara yönelik attığı adımlar piyasada büyük yankı uyandırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere Avrupa Merkez Bankası’nın ‘dijital euro’ ile ilgili yaptığı çalışmalar geleceğin parası olan dijital varlıklara yönelimin giderek arttığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

‘DİJİTAL TÜRK LİRASI’ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ile mutabakat zaptları imzalayarak ‘dijital Türk Lirası’ ile ilgili çalışma başlatması büyük heyecan yaratmıştı. Başlatılan çalışmanın sonucunun 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılması beklenirken, bu gelişmeler akademik camia tarafından yakından takip ediliyor.

‘KRİPTO PARALARA RAKİP OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Dijital Türk Lirası Projesi küresel piyasalara eş güdümlü olacak şekilde hayata geçirilebilirse hem dünyadaki diğer itibari paralarla rekabeti açısından hem de uluslararası şirketler açısından önemli bir yer edinecektir. Dijital paralar blok zincir teknolojisi üzerine kuruldukları için kripto paralara rakip olarak görülmektedir" dedi.

Merkez Bankası’nın dijital parayı kişiden kişiye gönderim, ödeme hizmetleri, komisyon ücretleri ve hız gibi kolaylıkları beraberinde getirmesine değinen Çomaklı, “Kripto paraların üretim mantığı üzerine bir yaklaşım sergilenmedikçe, dijital paranın üstünlüğü ele alamayacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak Merkez Bankası dijital parasının etkisinin ne düzeyde olacağı henüz bilinemiyor." dedi.