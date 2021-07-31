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İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri 19 Temmuz'a göre ortalama yüzde 3,06 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, dolar/TL yüzde 1,41, euro/TL yüzde 1,11 değer kaybetti.

31.07.2021 - 09:03 | | AA
İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.341,93, en yüksek 1.393,37 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,06 artarak 1.392,91 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 kayıpla 493,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 azalışla 3.270,00 liraya geriledi. 19 Temmuzda 808,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 799,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,41 değer kaybederek 8,4160 liraya, euro da yüzde 1,11 azalarak 9,9970 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46 değer değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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