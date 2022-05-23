İstihdam endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı 1. çeyrek (ocak-mart) iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 5,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,8 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 11,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,2 yükseldi.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 68,1 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 63,3, inşaat sektöründe yüzde 53,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73,8 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,6 yükseldi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,5 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 2,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 19,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 19,5, inşaat sektöründe yüzde 17 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,9 yükseldi.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 51 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 52,7, inşaat sektöründe yüzde 49,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 50,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 51,4, inşaat sektöründe yüzde 48,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,5 yükseldi.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 55,1 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 55,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 60,3, inşaat sektöründe yüzde 54,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 51,5 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 17,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 17,1, inşaat sektöründe yüzde 19 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 yükseldi.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 17,8 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 17, inşaat sektöründe yüzde 18,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 18 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 17,6, inşaat sektöründe yüzde 20,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,7 yükseldi.