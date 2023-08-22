İstihdam endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek iş gücü girdi endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,5 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %1,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %8,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %111,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %111,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %104,3, inşaat sektöründe %126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %114,2 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %0,9 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,1 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %12,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %12,3, inşaat sektöründe %11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,3 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %113,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %113,7 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe %111,8, inşaat sektöründe %111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %116,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %108,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %108,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %105,6, inşaat sektöründe %109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %111,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %144,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2023 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %144,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %147,2, inşaat sektöründe %124, ticaret-hizmet sektörlerinde %146,7 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %10,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %9,8, inşaat sektöründe %10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %12,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %12,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %13,2, inşaat sektöründe %10,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %2,7 azaldı, inşaat sektöründe %7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %4,7 arttı.