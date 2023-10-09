'İstihdam rakamları görüşümü değiştirmedi'

Loretta Mester eylül ayı istihdam artışı rakamlarının istihdam sektörünün durumuna ilişkin görüşünü değiştirmediğini, gelecek verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yeniden artırması gerekip gerekmediğine ilişkin görüşlerini yönlendireceğini söyledi.

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CNN International'a konuşan Mester, "Bu istihdam raporu güçlü bir iş gücü piyasası olduğunu söylemeye devam ediyor, ancak iş gücü piyasası daha önce gördüğümüzden biraz daha az sıkı hale geliyor. Ayrıca bu raporda ücret artışının biraz ılımlılaştığını gördük" dedi.

Mester eylül ayındaki Fed toplantısında yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngörüldüğünü ve ekonominin mevcut patikasında ilerlemesi halinde Fed'in tetiği çekmeyi tercih edeceğini belirtti.

Sıkılaştırma kampanyasının "zirvesinde ya da zirveye yakınız" diyen Mester, asıl sorunun Fed'in enflasyonu 2025 sonuna kadar %2'ye getirmek için faizleri ne kadar süre yüksek tutması gerektiği olduğunu söyledi.

"Şu ana kadar ekonomide gördüğümüz şey, çok dirençli bir ekonomi olduğu" diyen Mester, "Ekonomik büyüme çarpıcı bir şekilde güçlü oldu ve yine de enflasyon konusunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.