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'İstihdamda çeşitli göstergelere bakıyoruz'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin maksimum istihdamda olup olmadığını değerlendirirken çok çeşitli göstergelere baktıklarını, sadece manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki eşitsizliklere dikkat ettiklerini ifade etti.

10.11.2021 - 07:15 | | AA
'İstihdamda çeşitli göstergelere bakıyoruz'

Powell, Ekonomi, Finans ve Merkez Bankacılığında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı'nın açılışında konuştu.

Bir ekonominin mümkün olduğunca çok insan çalışabildiğinde daha sağlıklı ve güçlü olduğunu vurgulayan Powell, eşitsizliklerin bazı Amerikalıların iş gücü piyasasına tam olarak katılmasını engellemesi halinde ekonominin genel olarak potansiyelini gerçekleştiremeyeceğini anlattı.

Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın öncesinde ABD'deki işsizliğin 50 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, o dönemde işsizlikteki ırksal farklılıkların daraldığını aktardı.

Yerleşik eşitsizliklerin çoğunun para politikasının ele alma gücünün ötesinde olduğunu belirten Powell, Fed'in para politikası çerçevesinde maksimum istihdamı geniş ve kapsayıcı bir hedef olarak tanımladığını anımsattı.

Powell, "Bu yenilik, güçlü bir iş gücü piyasasının geniş kapsamlı faydalar sağladığını kabul eder ve bu faydaları özellikle düşük ve orta gelirli topluluklara yayar. Para politikası belirli bir insan grubunu hedef almasa da maksimum istihdamda olup olmadığımızı değerlendirirken, bilinçli olarak çok çeşitli göstergelere bakıyoruz ve sadece manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki eşitsizliklere dikkat ediyoruz." dedi.

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