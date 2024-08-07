'İstikrarsız piyasada faiz artırmayacağız'

Uchida, "Yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda keskin dalgalanmalar gördüğümüz için, şimdilik parasal genişlemenin mevcut seviyelerini korumak gerekiyor" dedi.

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Uchida, son piyasa hareketlerinin "aşırı oynak" olduğunu ve BoJ'un şimdilik para politikasını gevşek tutması gerektiğini söyledi. Ayrıca BoJ'un piyasa istikrarsız olduğunda faiz oranlarını artırmayacağını belirterek, bankanın geçen haftaki şahin duruşunu geri çekti.

Başkan Yardımcısı piyasadaki değişiklikler sonucunda ekonomik tahminler, risklere ilişkin görüşler ve öngörülerinde değişiklik gerçekleşme olasılığı olursa, faiz yolunun kesinlikle değişeceğini belirtti.

Uchida, ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş başlayacağına inandıklarını söyledi.

Uchida'nın açıklamalarının ardından yen dolara karşı kaybını sürdürdü.