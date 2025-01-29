İsveç Merkez Bankası faiz indirdi

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 2,25'e çekildiği belirtildi. Bankanın yüksek enflasyonun ardından art arda beşinci ve Mayıs 2024'ten beri altıncı kez faiz indirimine gitmesi dikkati çekti.

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Açıklamada, "Enflasyonun çok yüksek olma riskinin sınırlı olduğu ve aynı zamanda ekonomik faaliyetin zayıf olduğu göz önüne alındığında Yönetim Kurulu, politika faizini şimdi düşürmenin uygun olduğunu değerlendiriyor." ifadeleri yer aldı.

Daha güçlü bir ekonominin önemine vurgu yapılan açıklamada, ancak enflasyonun gelecekte hedefe yakın şekilde istikrara kavuşması için gerekli bir koşul olduğu belirtildi.

Açıklamada, enflasyon ve ekonomi görünümü değişirse faiz konusunda harekete geçmeye hazır olunduğuna işaret edilerek, "Ekonomik gelişmeleri ve dolayısıyla politika faizini ileride etkileyebilecek birkaç faktör var. Özellikle yurt dışındaki gelişmelerle ilgili belirsizlik var; örneğin ABD ve Avrupa'daki ekonomik politika ve jeopolitik gerginlikler. Ayrıca İsveç ekonomisindeki toparlanma ve krona döviz kuruyla bağlantılı riskler de var." değerlendirmesinde bulunuldu.

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İsveç'te yıllık enflasyon, 2022'de enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Yıllık enflasyon Aralık 2024'te yüzde 0,8'e düşerek merkez bankasının yüzde 2 hedefinin çok altında kaldı.