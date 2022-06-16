İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı
İsviçre Merkez Bankası (SNB) piyasaların beklemediği bir kararla parasal sıkılaştırmaya gitti ve faiz oranını 50 baz puan artırdı.
16.06.2022 - 10:43 |
SNB'den yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıkarıldı. Piyasaların beklentisi faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.
SNB son 25 toplantısında faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutuyordu.
Yüzde 2 hedefleyen İsviçre'de enflasyon yıllık yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.