İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı

SNB'den yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıkarıldı. Piyasaların beklentisi faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

SNB son 25 toplantısında faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutuyordu.

Yüzde 2 hedefleyen İsviçre'de enflasyon yıllık yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.