İsviçre Merkez Bankası faiz indirdi

SNB'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı %1,25'ten %1,00 seviyesine çekildi. Faiz değişikliği 27 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak.

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Açıklamada, "Bankaların SNB'de tuttukları vadesiz mevduatlar, belirli bir eşiğe kadar SNB politika faizi üzerinden ve bu eşik değerinin %0,5 üzerinde ücretlendirilecek. SNB ayrıca gerektiğinde döviz piyasasında aktif olmaya istekli olmaya devam ediyor" denildi.

İsviçre'deki enflasyonist baskının, bir önceki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde azaldığı belirtilen açıklamada, "Bu düşüş, diğer şeylerin yanı sıra, son üç ayda İsviçre frangının değer kazanmasını yansıtıyor. SNB'nin bugün para politikasını gevşetmesi, enflasyonist baskıdaki azalmayı hesaba katıyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için önümüzdeki çeyreklerde SNB politika faizinde daha fazla kesinti gerekebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

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Son para politikası değerlendirmesinden bu yana geçen dönemde enflasyonun, Mayıs ayındaki %1,4'e kıyasla Ağustos ayında %1,1 olarak beklenenden düşük kaldığı hatırlatılarak, bunun özellikle ithal mallar ve hizmetlerde düşüşe katkıda bulunduğu kaydedildi.

SNB, "Genel olarak, İsviçre'deki enflasyon şu anda esas olarak iç hizmetler için daha yüksek fiyatlar tarafından yönlendiriliyor" görüşüne yer verdi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Yeni koşullu enflasyon tahmini Haziran ayındakinden önemli ölçüde düşük. Güçlenen İsviçre frangı, düşük petrol fiyatı ve önümüzdeki Ocak ayında duyurulan elektrik fiyat kesintileri aşağı yönlü revizyona katkıda bulundu. Enflasyondaki daha güçlü düşüş aynı zamanda orta vadede daha zayıf ikinci tur etkilerinin beklendiği anlamına geliyor."

SNB, büyüme beklentisini 2024 yılı için %1,0, 2025 yılı için %1,5 olarak korurken, enflasyon beklentisini bu yıl için %1,3'ten %1,2'ye, gelecek yıl için %1,1'den %0,6'ya ve 2026 için %1,0'den %0,7'ye çekti.