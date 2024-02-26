İsviçreli medya şirketi 3 matbaasını satıyor

NZZ am Sonntag gazetesinin haberine göre İsviçre'nin en büyük medya şirketlerinden TX Group, Zürih, Bern ve Lozan'daki üç baskı tesisinin yanı sıra ofis binalarını satmak istiyor.

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Gazete, TX Group'un Tamedia biriminin varlıkları için "milyonluk" bir meblağ elde etmeyi umduğunu ve son baskı tesisinin 2032 yılına kadar kapanması gerektiğini söyledi.

NZZ am Sonntag, satış planının kesinleşmediğini ve gayrimenkul için tatmin edici bir teklif almaması halinde satış işleminin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.



TX Group'un varlıkları arasında İsviçre günlük gazetesi Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung ve çeşitli bölgesel gazeteler bulunmakta.