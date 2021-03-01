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01.03.2021 - 14:28 | | Foreks

İtalya ekonomisi daraldı

İtalya Ulusal İstatistik Bürosu (Istat) verilerine göre İtalya'da GSYH 2020 yılında beklendiği gibi keskin bir daralma gösterdi.

İtalya ekonomisi daraldı
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Bütçe açığı ve kamu borcunun beklentilerden daha az artış gösterdikleri 2020 yılında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 daraldı. 2019 yılında ise GSYH yüzde 0,3 küçülmüştü.

İtalyan hükümeti 2020 yılında GSYH'nın yüzde 9 daralmasını bekliyordu. 2020 yılında bütçe açığının GSYH'ya oranı yüzde 10,8 olan resmi hedefin altında yüzde 9,5 olurken, kamu borcunun GSYH'ya oranı da yüzde 157 olan hedefin altında yüzde 155,6 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise borç/GSYH oranı yüzde 134,6 olmuştu.

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