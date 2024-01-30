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İtalya ekonomisi hafif büyüdü

İtalya ekonomisi 2023 yılının son çeyrek döneminde sanayi, hizmetler ve ihracatın artmasıyla birlikte hafif bir büyüme gösterdi.

30.01.2024 - 14:33 | | Foreks Haber
İtalya ekonomisi hafif büyüdü

 

İtalya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılı son çeyrekte bir önceki dönemle karşılaştırıldığında GSYH yüzde 0,2 büyüdü. Piyasa beklentisi GSYH'de bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.  

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Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi söz konusu dönemde sanayi ve hizmetlerdeki artışlarla güçlenirken, net ihracat da büyümeye olumlu katkı yaptı. İç taleple birlikte tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri ise düşüş gösterdi. 

Aynı dönemde yıllık bazda büyüme yüzde 0,5 ile piyasa beklentisi olan yüzde 0,3'ün üzerinde geldi. 

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