İtalya'nın kamu borcu rekor kırdı
Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın kamu borcu Kasım ayında daha da artarak 3 trilyon euroyu aştı ve rekor seviyeye ulaştı.
15.01.2025 - 14:44 | | Foreks Haber
İtalya Merkez Bankası verilerine göre Ekim ayında 2 trilyon 981,3 milyar euro olan borç Kasım ayında 3 trilyon 5,2 milyar euroya yükseldi.
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Üretime oranla Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan İtalya'nın kamu borcu Hazine tarafından 2026 yılına kadar GSYH'nin yaklaşık %140'ına yükseleceği öngörülüyor.