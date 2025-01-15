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İtalya'nın kamu borcu rekor kırdı

Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın kamu borcu Kasım ayında daha da artarak 3 trilyon euroyu aştı ve rekor seviyeye ulaştı.

15.01.2025 - 14:44 | | Foreks Haber
İtalya'nın kamu borcu rekor kırdı

İtalya Merkez Bankası verilerine göre Ekim ayında 2 trilyon 981,3 milyar euro olan borç Kasım ayında 3 trilyon 5,2 milyar euroya yükseldi.

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Üretime oranla Euro Bölgesi'nin ikinci en büyük ekonomisi olan İtalya'nın kamu borcu Hazine tarafından 2026 yılına kadar GSYH'nin yaklaşık %140'ına yükseleceği öngörülüyor.

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