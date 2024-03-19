Japon bankalar faizi yükseltebilir

Nikkei gazetesinin haberine göre büyük bankalar ve bölgesel bankalar, negatif faiz politikasının başladığı Şubat 2016'da mevduat oranlarını önceki %0,02'den %0,001'e düşürmüştü. Politika faizinin pozitif bölgeye geçmesi mevduat faizlerini de 'faiz oranı dünyasına' geri getirecek.

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BoJ'un negatif faiz oranlarını kaldıracağına dair spekülasyonların arttığı geçen yılın sonundan bu yana büyük bankalar tasarruf mevduatı oranlarını yükseltmeyi düşünüyor.