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Uzmanpara Japon bankalar faizi yükseltebilir
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Japon bankalar faizi yükseltebilir

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2007 yılından bu yana ilk kez faiz artırmasının ardından Japonya'da büyük bankalar tasarruf hesaplarındaki faiz oranlarını yükseltmeye hazırlanıyor.

19.03.2024 - 09:40 | | Foreks Haber
Japon bankalar faizi yükseltebilir

Nikkei gazetesinin haberine göre büyük bankalar ve bölgesel bankalar, negatif faiz politikasının başladığı Şubat 2016'da mevduat oranlarını önceki %0,02'den %0,001'e düşürmüştü. Politika faizinin pozitif bölgeye geçmesi mevduat faizlerini de 'faiz oranı dünyasına' geri getirecek.

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BoJ'un negatif faiz oranlarını kaldıracağına dair spekülasyonların arttığı geçen yılın sonundan bu yana büyük bankalar tasarruf mevduatı oranlarını yükseltmeyi düşünüyor.

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