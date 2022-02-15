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Japon ekonomisi büyüdü

Japon ekonomisi 2021 yılının son çeyreğinde Omicron vakalarının hafiflemesinin tüketime destek vermesinin de etkisiyle güçlü büyüdü. Ancak büyüme beklentilerin biraz altında kaldı.

15.02.2022 - 07:02 |
Japon ekonomisi büyüdü

2021 yılı üçüncü çeyrekte revize verilerle yüzde 2,7 daralmış olan Japon ekonomisi yılın son çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdü. Ekonomistler ise büyümenin yüzde 5,8 olmasını bekliyordu.

Dördüncü çeyrekte büyümeye, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 artan özel tüketim yön verdi. Analistler, tüketici harcamalarının yüzde 2,2 arttığını tahmin ediyordu.

Sermaye harcamalarının beklentilere paralel olarak yüzde 0,4 arttığı dördüncü çeyrekte dış talebin büyümeye katkısı 0,2 puan oldu.

Dördüncü çeyrek sonunda Japonya'nın mevsimsel etkilerden arındırılmış reel GSYH'si 541 trilyon yen seviyesine ulaştı. Ancak 2019 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

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