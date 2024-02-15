Japon ekonomisi daraldı

Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyrekteki %3,3'lük düşüşün ardından yıllık bazda %0,4 daraldı. Ekonomistler ise ekim-aralık döneminde %1,4'lük büyüme bekliyordu.



İki çeyrek üst üste daralma yaşanması tipik olarak teknik resesyonun tanımı olarak kabul ediliyor.

Haberin Devamı

Çeyreklik bazda GSYH %0,3 artış beklentilerine karşılık %0,1 daraldı. Bir önceki çeyrekte de %0,8'lik daralmayla karşılaşmıştı.

Ekonomi Bakanı Yoshitaka Shindo, verilerin açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, artan fiyatlar nedeniyle "ivme kaybettiğini" belirttiği tüketimi desteklemek için sağlam bir ücret artışı sağlanması gerektiğini vurguladı. Shindo, büyüme verisininin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politikası üzerindeki etkisi sorulduğunda, "Anladığımız kadarıyla BoJ para politikasını yönlendirirken tüketim de dahil olmak üzere çeşitli verilere ve ekonomiye yönelik risklere kapsamlı bir şekilde bakıyor" yanıtını verdi.



Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Stephan Angrick, "GSYH'de art arda iki ve iç talepte art arda üç düşüş kötü haber. Bu durum, merkez bankasının bırakın bir dizi faiz artırımını, bir faiz artırımını haklı çıkarmasını bile zorlaştırıyor" dedi.



Bazı analistler, Japon ekonomisinin cari çeyrekte de bir daralma yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.



Dai-ichi Life Research Institute Kıdemli Yönetici Ekonomisti Yoshiki Shinke, "Özellikle dikkat çekici olan, iç talebin temel direkleri olan tüketim ve sermaye harcamalarındaki durgunluktur. Ekonomi, büyümeyi tetikleyen temel unsurlar olmadığı için şimdilik ivme kaybetmeye devam edecek" dedi.