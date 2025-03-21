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Japon hanehalkı nakit birikimlerini azalttı

Japon hanehalkı geçtiğimiz çeyrekte nakit birikimlerini rekor bir hızla azalttı.

21.03.2025 - 09:43 |
Japon hanehalkı nakit birikimlerini azalttı

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son verilerine göre artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmaya çalışan Japon hanehalkı, geçtiğimiz çeyrekte toplu nakit birikimlerini rekor bir hızla azalttı.

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BoJ tarafından yayınlanan üç aylık fon akışı raporuna göre, vatandaşların nakit mevcudu Aralık ayında sona eren üç aylık dönemde bir önceki yıla göre %3,4 azalarak 105,3 trilyon yene (707 milyar dolar) geriledi ve 1998'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

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