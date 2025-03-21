Japon hanehalkı nakit birikimlerini azalttı

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son verilerine göre artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmaya çalışan Japon hanehalkı, geçtiğimiz çeyrekte toplu nakit birikimlerini rekor bir hızla azalttı.

Haberin Devamı

BoJ tarafından yayınlanan üç aylık fon akışı raporuna göre, vatandaşların nakit mevcudu Aralık ayında sona eren üç aylık dönemde bir önceki yıla göre %3,4 azalarak 105,3 trilyon yene (707 milyar dolar) geriledi ve 1998'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.