'Japon hisselerindeki ralli bitecek'

Citi bu beklentisine neden olarak hisse senetlerinde yukarı trendin devam edebilmesi için tam bir ekonomik toparlanmaya ihtiyaç olmasını gösterdi.

Stratejist Ryota Sakagami yazdığı raporda Japon hisse senetlerinde son dönemde yaşanan yükselişlerle birlikte ekonomik göstergeler ve piyasanın fiyatladıkları arasındaki farkın daraldığını, ekonomide bir toparlanma olmadan hisse senetlerindeki yüksek fiyatları haklı görmenin zorlaştığını vurguladı.

Sakagami, Japon hisse senetlerinde 2022 yıl sonu ve 2023 yıl başında bir düzeltme yaşanma riskinin güçlenmekte olduğunu ifade etti.