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Japon hükümeti Fed'i yakından takip edecek

Japon hükümeti, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indiriminin etkisini yakından takip edecek.

27.08.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Japon hükümeti Fed'i yakından takip edecek

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya hükümetinin ABD'nin olası faiz indirimlerinin Japon ekonomisi üzerindeki etkisini yakından takip edeceğini söyledi.

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Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, “Hükümet, ABD'nin faiz indirimlerinin ne tür etkilere yol açacağını dikkatle izlemeye devam edecek çünkü bunlar Japon ekonomisini dış talep ve denizaşırı fiyatlar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla etkileyebilir” dedi.

Bakan Suzuki, döviz kurlarının faiz oranı farkları, jeopolitik riskler ve piyasa duyarlılığı gibi faktörlere bağlı olarak hareket ettiğini de vurguladı.

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