Japon Mizuho, Çin'de şirket kurmak istiyor

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu verilerine göre Japon Mizuho Financial Group, Çin'de bir menkul kıymetler şirketi kurmaya çalışarak, Çin'in menkul kıymetler piyasasına tamamen sahip olduğu bir kuruluşla giriş yapan en son yabancı firma oldu.

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Başvuru, Mizuho'nun ABD ve Avrupa'dan sonra en büyüğü olan Çin'in kazançlı sermaye piyasası ücret havuzundan yararlanmayı umduğu bir dönemde geldi.

Bir sözcü, "Mizuho, kırk yıl önce bankacılık ofisimizi açtığımız ve 30.000'den fazla Japon şirketinin faaliyet gösterdiği bu kilit pazarda daha fazla büyüme sağlamak için Çin'de menkul kıymetler şirketimizin olmasının gerekli olduğuna inanıyor" dedi.

Citigroup ve Standard Chartered da Pekin'in 2019'da tamamen yabancı sermayeli menkul kıymet şirketlerine izin vermesinin ardından Çin'de menkul kıymet birimleri kurma sürecinde.

Mizuho'nun Japon rakibi Sumitomo Mitsui Financial Group, 2021 yılında bir menkul kıymetler birimi kurmak için başvuruda bulunmuş, daha sonra başvurusunu geri çekmişti.