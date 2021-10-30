Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJapon otomobil üreticilerinin kaybı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Japon otomobil üreticilerinin kaybı arttı

Japon otomobil üreticilerinin kaybı arttı

Japon otomobil üreticisi 8 firmanın eylül ayındaki toplam yerel üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,7 düştü.

30.10.2021 - 09:15 | | AA
Japon otomobil üreticilerinin kaybı arttı

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kyodo ajansının haberine göre, başlıca 8 Japon otomobil üreticisinin eylül ayı toplam ülke içi yerel üretimi, Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 49,7 düştü.

Kayba, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında fabrikalarda çalışmaların durdurulmasının neden olduğu belirtildi.

8 üretici firma Eylül 2021'de Japonya içinde 398 bin 75 araç imal etti. En büyük üretim kaybı Subaru ve Daihatsu'da gerçekleşti.

Bu dönemde Subaru yüzde 74,8, Daihatsu yüzde 68,2, Honda ise yüzde 55,5 üretim kaybı yaşadı. Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın ise eylülde imalatı yüzde 55,3 azaldı.

Bu, üretimde yüzde 61,8 düşüşün görüldüğü Mayıs 2020'den bu yana en büyük üretim kaybı olarak kayda geçti

Son dakika... 1917 rakımlı tepede operasyon! Mehmetçik Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmadı

Son dakika... 1917 rakımlı tepede operasyon! Mehmetçik Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmadı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... 1917 rakımlı tepede operasyon! Mehmetçik Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmadı

Son dakika... 1917 rakımlı tepede operasyon! Mehmetçik Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmadı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

Eski Japon Prenses'in eşi baro sınavını geçemedi

Eski Japon Prenses'in eşi baro sınavını geçemedi

İran: 'Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir'

İran: 'Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir'

Japon otomobil üreticilerinin kaybı yüzde 50'ye yaklaştı

Japon otomobil üreticilerinin kaybı yüzde 50'ye yaklaştı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 1917 rakımlı tepede operasyon! Mehmetçik Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmadı

Son dakika... 1917 rakımlı tepede operasyon! Mehmetçik Kuzey Irak'ta teröristlere göz açtırmadı

Sıradaki Haber
Yüz yüze eğitimde yeni dönem, resmen başlıyor

Yüz yüze eğitimde yeni dönem, resmen başlıyor

Sıradaki Haber
Peru'da Atatürk'ü tanıttı

Peru'da Atatürk'ü tanıttı

Sıradaki Haber
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

Sıradaki Haber