Japon yeninin reel değeri 50 yılın dibinde

Japon yeninin 2010'u 100 baz puan alan reel efektif değerinin dün 66,3'e gerilediğine işaret eden JP Morgan, bunun Haziran 1972'den bu yana görülen en düşük değer olduğunu vurguladı.

Japon yeninin 2021'de G10 para birimleri içinde en zayıfı olduğunu ve düşük performansının 2022 yılında da devam ettiğini belirten JP Morgan, Japon yeninin ABD doları karşısında nominal değerinin bu hafta 116,3550 ile son 5 yılın en düşük seviyesini gördüğünü de hatırlattı.