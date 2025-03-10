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Japonya cari açık verdi

Japonya, zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması nedeniyle Ocak ayında son iki yıldır ilk kez cari açık verdi.

10.03.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
Japonya cari açık verdi

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Japonya, zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması nedeniyle Ocak ayında son iki yıldır ilk kez cari açık verdi.

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Verilere göre Ocak ayı sonunda başlayan Yeni Ay Yılı tatili öncesinde akıllı telefon ve elektronik parça ithalatının artması da ay boyunca toplam ithalatın artmasına neden oldu.

Verilere göre Japonya'nın Ocak ayındaki cari açığı 257,6 milyar yen ile piyasanın 230,5 milyar yenlik medyan tahmininden daha büyük oldu. Verilere göre Ocak ayında ithalat bir önceki yıla göre %17,7 artarken, ihracat %2,1 yükseldi.

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