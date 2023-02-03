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Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu zarar etti

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) dördüncü çeyrekte de zarar etti.

03.02.2023 - 13:28 |
Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu zarar etti

Fon, son 4 çeyrektir zarar ediyor ve bu son 20 yılda görülen en uzun süreli zarar olarak kayıtlara geçti.

GPIF, 2022 dördüncü çeyrekte 1,85 trilyon yen (14 milyar dolar) zarar etti. Toplam varlıkları 189,9 trilyon yen seviyesine indi.

Dördüncü çeyrekte Fon'un elinde Japon hisse senetleri yüzde 3,2 değer kazanırken, borçlanma kağıtları yüzde 1,7 zarar etti. Yabancı hisse senedi portföyü yüzde 0.05 kaybettirirken, yabancı tahvillerden zarar yüzde 5,3 oldu.

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