Japonya dış ticaret açığı verdi

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ithalat, analistlerin tahmin ettiği %14,6'lık artışa kıyasla %16,6 yükseldi. İthalattaki büyük artışla birlikte ticaret dengesi 621,8 milyar yen açık verdi.

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İhracat, çip parçaları ve otomobillerin öncülüğünde bir önceki aya göre %5,4'ten %10,3'e yükseldi. Sonuç ekonomistlerin %11,5'lik medyan artış tahminiyle büyük ölçüde uyumlu oldu.

Et ve diğer gıdaların yanı sıra demir ithalatındaki artış, tüketici harcamalarının artan ücretlerle birlikte iyileştiği nispeten sağlıklı bir iç ekonominin altını çizdi, ancak otomobil ihracatı, Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor Corp. da dahil olmak üzere bazı üreticilerin üretimini durduran sahte testlerle ilgili bir skandal nedeniyle zarar görmeye devam etti.

Japonya'nın Temmuz ayı ihracatı plastik, kağıt ürünleri ve bilgisayar parçalarında bir yıl öncesine göre artış gösterdi.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Baş Ekonomisti Takeshi Minami, "Bunun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Japonya ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlandığı görüşü üzerinde fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum. Ancak en büyük etken hem ihracat hem de ithalat için zayıf yen oldu" dedi.

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ING Economics Asya-Pasifik Araştırma Bölge Başkanı Robert Carnell, "İhracat piyasa konsensüsünü biraz ıskaladı, ancak ekonominin toparlanmakta olduğunu gösteren güçlü bir ivme gösterdi. İhracatın tüm ana kategorilerde büyüdüğünü belirtmek de cesaret verici" dedi.

Temmuz ayı verileri, Haziran ayında gözlemlenen iyileşmenin tersine döndüğünü gösterdi. Zayıf yen, özellikle enflasyonist eğilimler ve enerji fiyatları da dahil olmak üzere artan küresel maliyetler nedeniyle Japonya'nın ithalatı için olumsuz bir etki yaratıyor.

Mizuho Bank'ın Baş Piyasa Ekonomisti Daisuke Karakama, ticaret açığının sadece zayıflayan yenin değil, Japon halkının denizaşırı dijital yayın hizmetlerine yaptığı harcamalar gibi yeni trendlerin de bir yansıması olduğuna inanıyor. Japon Economist dergisine verdiği son röportajda, daha fazla satıcının yen almak yerine yen satmaya çalıştığını belirtti.