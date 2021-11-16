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Japonya ekonomisi daraldı

Japonya ekonomisi, önceki çeyreğe kıyasla Temmuz-Eylül 2021 periyodunda yıllık bazda yüzde 3 daraldı.

16.11.2021 - 07:15 | | AA
Japonya ekonomisi daraldı

Kabine Ofisi, ülke ekonomisinin göstergesi niteliğinde gayri safi yurt içi hasılasının (GDP) son çeyrek reel ve yıllık baz ön verilerini güncelledi.

Buna göre Japonya ekonomisi, önceki çeyreğe kıyasla Temmuz-Eylül 2021 periyodunda reel bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 3 daralma yaşadı.

İthalatın yüzde 2,7, özel konut yatırımının yüzde 2,6 düştüğü dönemde, hükümet harcamaları ise yüzde 1,1 yükselme yaşadı.

Daralmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle tüketicilerin harcamalarını kısması ve fabrikaların üretimini düşürmesi etkisini hissettirdiği bildirildi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na denk gelen yaz döneminde Kovid-19 vakalarının hızla arttığı, o dönem uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kısıtlamalarının tüketimi etkilediği kaydedildi.

Yarı iletken çip dahil tedarik zinciri sorunlarının, ülkenin büyük imalatçı firmalarının üretimi düşürmelerine, yatırım planlarını askıya alınmasına yol açtığı belirtildi.

Bu periyotta Japonya'nın reel GDP'si 534,7 trilyon yen (4,7 trilyon dolar) olarak kayda geçti.

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