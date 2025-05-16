Japonya ekonomisi küçüldü
Japonya ekonomisi son bir yılda ilk kez küçüldü.
Japonya ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde son bir yılda ilk kez küçüldü. Açıklanan öncü verilere göre Japonya'nın reel gayri safi yurtiçi hasılası Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,2 azalarak teknik bir resesyon riskini ortaya çıkardı.
Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette %0,1'lik daralma beklentisi ortaya çıkmıştı. Ekim-Aralık 2024 döneminde ise ekonomi %0,6'lık büyüme göstermişti.
Sonuçlar, ABD'nin gümrük tarifelerinin ihracatı azaltarak ve şirketlerin yatırımlarını geri çekmesine neden olarak Japonya'nın zor kazanılan ekonomik toparlanmasına zarar verebileceği endişelerinin ortasında geldi.
İhracat %0,6 düşerken ithalatın %2,9 artması nedeniyle dış talep GSYH büyümesini 0,8 puan aşağı çekti. Buna karşın iç talep büyümeye 0,7 puan katkı sağladı. Sermaye harcamaları bir önceki çeyreğe göre %1,4 artarken, özel harcamalar yatay seyretti.