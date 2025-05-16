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Japonya ekonomisi küçüldü

Japonya ekonomisi son bir yılda ilk kez küçüldü.

16.05.2025 - 15:04 |
Japonya ekonomisi küçüldü

Japonya ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde son bir yılda ilk kez küçüldü. Açıklanan öncü verilere göre Japonya'nın reel gayri safi yurtiçi hasılası Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,2 azalarak teknik bir resesyon riskini ortaya çıkardı.

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Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette %0,1'lik daralma beklentisi ortaya çıkmıştı. Ekim-Aralık 2024 döneminde ise ekonomi %0,6'lık büyüme göstermişti.

Sonuçlar, ABD'nin gümrük tarifelerinin ihracatı azaltarak ve şirketlerin yatırımlarını geri çekmesine neden olarak Japonya'nın zor kazanılan ekonomik toparlanmasına zarar verebileceği endişelerinin ortasında geldi.

İhracat %0,6 düşerken ithalatın %2,9 artması nedeniyle dış talep GSYH büyümesini 0,8 puan aşağı çekti. Buna karşın iç talep büyümeye 0,7 puan katkı sağladı. Sermaye harcamaları bir önceki çeyreğe göre %1,4 artarken, özel harcamalar yatay seyretti.

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