Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

Hem tüketici hem de işletme harcamaları daralarak üçüncü çeyrekte GSYH'nin düşmesine neden oldu. Veriler, uzun süreli enflasyonun alışveriş yapanların cesaretini kırması nedeniyle reel ücretlerin ve hanehalkı harcamalarının ekim ayında düşmeye devam ettiğini gösterdi.

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Kabine Ofisi tarafından revize edilen veriler, ekonominin temmuz-eylül döneminde daha önce tahmin edilen %2,1'lik daralmadan ve %2,0'lik piyasa tahminlerinden daha fazla, %2,9 oranında daraldığını ortaya koydu.

İlk tahminde yüzde 0,6 düşüş olarak açıklanan sermaye harcamaları değişimi, %0,5'lik düşüş beklentilerinden daha iyi geldi. Sadece yüzde 0,4 daraldı.

Ekonominin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim, ilk tahmindeki çoğunlukla sabit bir performansa karşın temmuz-eylül döneminde %0,2 düştü.