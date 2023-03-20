Japonya enflasyona karşı kaynak ayıracak

Yomiuri gazetesinin haberine göre Japon hükümeti 2022 bütçe rezervlerinden 2 triyon yenden (15 milyar dolar) daha fazla bir kaynağı daha enflasyon ile mücadele için tahsis etmeye hazırlanıyor.

Habere göre bütçe rezervlerinden 2 trilyon yenin enflasyon ile mücadeleye tahsis edilmesi planı 22 Mart'ta Başbakan Fumiyo Kişida'nın katılımı ile yapılacak toplantıda netleştirilecek.

Plan, 2 trilyon yenin artan LNG fiyatlarını düzeltmek, yüksek enerji giderlerinin karşılanması ve üst üreticilerinin yem ihtiyaçları için kullanılmasını öngörüyor.