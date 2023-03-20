Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya enflasyona karşı kaynak ayıracak
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya enflasyona karşı kaynak ayıracak

Japonya enflasyona karşı kaynak ayıracak

Japon hükümeti enflasyon ile mücadele için 15 milyar dolar kaynak ayırmayı planlıyor.

20.03.2023 - 09:15 |
Japonya enflasyona karşı kaynak ayıracak

Yomiuri gazetesinin haberine göre Japon hükümeti 2022 bütçe rezervlerinden 2 triyon yenden (15 milyar dolar) daha fazla bir kaynağı daha enflasyon ile mücadele için tahsis etmeye hazırlanıyor.

Habere göre bütçe rezervlerinden 2 trilyon yenin enflasyon ile mücadeleye tahsis edilmesi planı 22 Mart'ta Başbakan Fumiyo Kişida'nın katılımı ile yapılacak toplantıda netleştirilecek.

Plan, 2 trilyon yenin artan LNG fiyatlarını düzeltmek, yüksek enerji giderlerinin karşılanması ve üst üreticilerinin yem ihtiyaçları için kullanılmasını öngörüyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Gökbey'e yerli motor için tarih verildi! TUSAŞ Genel Müdürü'nden açıklama

Gökbey'e yerli motor için tarih verildi! TUSAŞ Genel Müdürü'nden açıklama

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tam 3 isim birden

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tam 3 isim birden