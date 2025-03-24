Japonya ETF'lerden 33 trilyon yen kar elde etti
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda bu sabah yaptığı açıklamada, BoJ'un elinde tuttuğu borsa yatırım fonlarından (ETF) 31 Mart'ta sona erecek 2024 mali yılının ilk yarısında 33 trilyon yen kar elde ettiğini söyledi.
24.03.2025 - 10:25 | | Foreks Haber
Ueda ayrıca, BoJ'un elindeki Japon devlet tahvili varlıklarını hemen satamayacağını, bunların kademeli olarak azaltılmakta olduğunu ifade etti.
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BoJ'un yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerektiğinde parasal gevşemenin derecesini ayarlayabileceğini de anlatan Ueda, "Temel enflasyonun %2'ye yaklaşma olasılığı varsa parasal gevşemenin derecesini ayarlamaya devam edeceğimizi söyledik. Politika hedeflerimiz fiyat istikrarını sağlamaktır ve politikalarımızın takibi BoJ'un mali durumuna ilişkin değerlendirmelerden etkilenmeyecektir" dedi.