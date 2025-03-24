Japonya ETF'lerden 33 trilyon yen kar elde etti

Ueda ayrıca, BoJ'un elindeki Japon devlet tahvili varlıklarını hemen satamayacağını, bunların kademeli olarak azaltılmakta olduğunu ifade etti.

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BoJ'un yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerektiğinde parasal gevşemenin derecesini ayarlayabileceğini de anlatan Ueda, "Temel enflasyonun %2'ye yaklaşma olasılığı varsa parasal gevşemenin derecesini ayarlamaya devam edeceğimizi söyledik. Politika hedeflerimiz fiyat istikrarını sağlamaktır ve politikalarımızın takibi BoJ'un mali durumuna ilişkin değerlendirmelerden etkilenmeyecektir" dedi.