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Japonya faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz oranını değiştirmedi.

28.10.2022 - 09:27 |
Japonya faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası'nın faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak bırakıldığı belirtildi. Beklenti de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0,0 olarak bıraktı. Japonya Merkez Bankası çekirdek enflasyon için beklentilerini yükseltti.

Bu yıl ve gelecek yılın büyüme tahminlerini düşürdü.

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