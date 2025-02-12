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Japonya gümrük vergisinden muafiyet talep etti

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife hamlesi kapsamında çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinden muaf olmak için talepte bulundu.

12.02.2025 - 15:09 | | AA
Japonya gümrük vergisinden muafiyet talep etti

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya, tarifeler kapsamında uygulanan gümrük vergisine, ABD'deki Tokyo Büyükelçiliği aracılığıyla cevap verdi.

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Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, Japonya hükümetinin, Büyükelçilik aracılığıyla ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinden muaf olmak için talepte bulunduğunu açıkladı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 8 Şubat'ta Trump'la görüştükten sonra parlamentoda yaptığı açıklamada, tarifelere ilişkin "Japon ekonomisi üzerindeki olası etkileri yakından izlerken muafiyet için ABD'de lobi yapmak da dahil, gerekli önlemleri alacağız." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana çelik ve alüminyum ürünlerini hedef alan sektör bazlı ilk gümrük vergilerinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 2018'de de ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek tarifeler kapsamında çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirmişti.

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