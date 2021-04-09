Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya ile ABD'den çip tedarikinde iş birliği
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya ile ABD'den çip tedarikinde iş birliği
ABONE OL

Japonya ile ABD'den çip tedarikinde iş birliği

Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

09.04.2021 - 06:58 | | AA
Japonya ile ABD'den çip tedarikinde iş birliği

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

GÜNCEL HABERLER

Bulgaristan'da kesin seçim sonuçları açıklandı: Koalisyon!

Bulgaristan'da kesin seçim sonuçları açıklandı: Koalisyon!

Japonya ABD'den Kuzey Kore yardımı isteyecek

Japonya ABD'den Kuzey Kore yardımı isteyecek

Bunun adı cana kast! Pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor

Bunun adı cana kast! Pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor

İnternetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheliye yakalama kararı

İnternetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheliye yakalama kararı

Hayvancılık işletmelerine iyi tarım uygulamalarına uyum sağlama zorunluluğu getirildi

Hayvancılık işletmelerine iyi tarım uygulamalarına uyum sağlama zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bunun adı cana kast! Pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor

Bunun adı cana kast! Pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor

Sıradaki Haber
Çalışan milyonları kapsıyor! İşsizlik maaşı ve tazminat hakkı...

Çalışan milyonları kapsıyor! İşsizlik maaşı ve tazminat hakkı...

Sıradaki Haber
Onlarca köpek damar yolu açılmış halde ölü bulundu

Onlarca köpek damar yolu açılmış halde ölü bulundu

Sıradaki Haber
İnternetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheliye yakalama kararı

İnternetten dolandırıcılık soruşturmasında 122 şüpheliye yakalama kararı

Sıradaki Haber