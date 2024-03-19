Japonya negatif faiz politikasına son verdi

BoJ, geniş çapta beklenen bir kararla, 2016'dan bu yana uygulanan ve finans kuruluşlarının merkez bankasına park ettikleri bazı fazla rezervlere %0,1 oranında ücret uygulayan bir politikayı terk etti.

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BoJ, gecelik çağrı faizini yeni politika faizi olarak belirledi ve kısmen merkez bankasındaki mevduatlara %0,1 faiz ödeyerek %0-0,1 aralığında yönlendirmeye karar verdi. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı.

BoJ ayrıca, merkez bankasının gerektiğinde tahvil alıp satarak daha uzun vadeli faiz oranlarını hedeflemek için kullandığı 10 yıllık Japon devlet tahvilleri için radikal getiri eğrisi kontrol politikasının kaldırıldığını duyurdu.

BoJ, borsa yatırım fonları ve Japonya gayrimenkul yatırım ortaklıkları (J-REITS) alımlarını durduracağını ve şirket tahvilleri alımlarını yavaş yavaş azaltacağını ve bu uygulamayı yaklaşık bir yıl içinde durdurmayı hedeflediğini söyledi.

BoJ, Japon devlet tahvili alım programını sürdürmeye de 1'e karşı 8 oyla karar verdi.