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Uzmanpara'Japonya normal bir ekonomiye geçebilir'
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'Japonya normal bir ekonomiye geçebilir'

Nomura analistleri fiyat artışları, ücret artışları ve faiz artışları yerleşik hale geldikçe Japonya ekonomisinin nihayet normal bir ekonomiye geçebileceğini söyledi.

18.02.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
'Japonya normal bir ekonomiye geçebilir'

Nomura analistleri, 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin ön tahminlerin ardından ülke için büyüme tahminlerini yükseltirken, özel sektör iç talebi merkezli kademeli bir toparlanma bekliyor.

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Ekonominin ve enflasyonun daha “Japonya merkezli” hale geleceğini, ana ekonomik itici gücün ihracattan iç talebe, enflasyonun ithalat fiyatlarından ücretlere kayacağını ve BoJ'un diğer merkez bankalarından bağımsız politika yürütmek için daha fazla alana sahip olacağını düşünüyorlar.

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