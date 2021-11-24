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Japonya rezervlerinden petrol satacak

Japonya, rezervlerinden 4,2 milyon varil petrol satacak.

24.11.2021 - 07:24 |
Japonya rezervlerinden petrol satacak

Japonya, hızla yükselen küresel petrol fiyatlarının kontrol altına alınması çabası çerçevesinde ABD ile koordinasyon içinde rezervlerinden petrol satma kararı aldı.

Nikkei gazetesinin haberine göre Japonya, yapacağı ihaleler ile ulusal rezervlerinden 4,2 milyon varil petrol satacak.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, rezervlerden ham petrol satışı için ihaleler yıl sonuna kadar yapılacak. Satılacak petrol miktarı Japonya'nın bir veya iki günlük talebini karşılayacak seviyede.

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