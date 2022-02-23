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Japonya'da bütçeye hızlı onay

Japonya'da parlamentonun alt kanadı 2022 mali yılı için hazırlanan bütçe taslağına onay verdi.

23.02.2022 - 08:18 |
Japonya'da bütçeye hızlı onay

1 Nisan'da başlayacak yeni mali yıl için yapılan 107,6 trilyon yen (938 milyar dolar) büyüklüğündeki bütçe, artan sosyal güvenlik ve ulusal savunma maliyetlerini dikkate alıyor.

Bütçe 2021 mali yılı için 106,61 trilyon yen olarak yapılmıştı. Japonya'da bütçe büyüklüğü son 10 yıldır sürekli artıyor.

1999'DAN BU YANA İLK

Japonya Temsilciler Meclisi, 1999 mali yılından bu yana ilk kez bütçeye bu kadar hızlı onay verdi.

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