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'Japonya'da büyüme hızlanacak'

Goldman Sachs, Japon ekonomisinde büyümenin 3'üncü çeyrekte hızlanmasını bekliyor.

15.08.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
'Japonya'da büyüme hızlanacak'

Goldman Sachs'a göre Japon ekonomisi Temmuz-Eylül çeyreğinde yıllık bazda %3,5 oranında büyüyecek. Bu oran Nisan-Haziran çeyreğinde görülen yıllık %3,1'lik büyümeden daha hızlı.

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Goldman Sachs ekonomistleri üçüncü çeyrekte otomobil dahil dayanıklı tüketim mallarının yanı sıra hizmet harcamalarının da artmasını bekliyor. Politika yapıcılar hizmet enflasyonunu fiyat eğilimlerini öngörmede en önemli faktörlerden biri olarak görüyor.

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