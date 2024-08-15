'Japonya'da büyüme hızlanacak'

Goldman Sachs'a göre Japon ekonomisi Temmuz-Eylül çeyreğinde yıllık bazda %3,5 oranında büyüyecek. Bu oran Nisan-Haziran çeyreğinde görülen yıllık %3,1'lik büyümeden daha hızlı.

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Goldman Sachs ekonomistleri üçüncü çeyrekte otomobil dahil dayanıklı tüketim mallarının yanı sıra hizmet harcamalarının da artmasını bekliyor. Politika yapıcılar hizmet enflasyonunu fiyat eğilimlerini öngörmede en önemli faktörlerden biri olarak görüyor.