Japonya'da büyüme oranı revize edildi

Covid-19 vakalarında artışın tüketimi vurmasının ve küresel çip arzında sıkıntıların işletmelere güvene zarar vermesinin ardından üçüncü çeyrek için daha önce yüzde 3 olan daralma oranı, yüzde 3,6 olarak duyuruldu.

Ekonomistler ise Japon ekonomisinde üçüncü çeyrek daralma oranının yüzde 3,1'e revize edilmesini bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte Japon ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 küçüldü.

Japon ekonomisi için GSYH verilerinin aşağı yönlü revize edilmesinde ekonominin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketimin ilk tahminlerin üzerinde daralması etkili oldu. Özel tüketimde yüzde 1,1 olarak duyurulan daralma, yüzde 1,3 olarak revize edildi.