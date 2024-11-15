'Japonya'da büyüme yavaş seyredecek'

Thieliant, tüketici harcamalarının çeyrek bazda arttığını belirterek, “Bununla birlikte ayrıntılar oldukça cesaret vericiydi” dedi. Thieliant, merkez bankasının tüketici harcamalarındaki güçlenmeden cesaret alacağını düşünüyor ve gelecek ay bir faiz artırımı daha yapmasını bekliyor. Capital Economics, GSYH büyümesini 2025 yılında %0,8 ile potansiyel ile büyük ölçüde uyumlu olarak öngörüyor.

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State Street Global Advisors APAC ekonomisti Krishna Bhimavarapu ise Japonya'nın son GSYİH verilerinin yavaşlayan bir ekonomi ancak şaşırtıcı derecede dirençli bir özel tüketim gösterdiğini savundu.

Bu durumun büyük teşvik ihtiyacını azaltabileceğini belirten Bhimavarapu, ancak bunun hala normalden daha büyük bir ek bütçe yoluyla sürdürüleceğini düşünüyor.