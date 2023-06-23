Japonya'da çekirdek enflasyon beklentiyi aştı
Japonya'da çekirdek enflasyon mayıs ayında beklentilerin üzerine çıktı.
23.06.2023 - 09:31 |
Japonya'da enflasyon 14 aydır Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor.
Çekirdek tüketici fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı. Beklenti yüzde 3,1 artış olacağı yönündeydi.
Mayıs ayında manşet enflasyon yüzde 3,2 oldu. Nisan ayında enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.
Japonya'da gıda ve enerji fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan enflasyon mayıs ayında yüzde 4,3 oldu.