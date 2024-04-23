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Uzmanpara Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi
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Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü mart ayında düşüş gösterdi.

23.04.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) mart ayında yüzde 2,2 olarak belirlendi. Ocak ayında yüzde 2,6 olan çekirdek enflasyon ölçümü, şubat ayında yüzde 2,3 seviyesine geriledi.

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2023 yılı Eylül ayında yüzde 3,4 seviyesine çıkan çekirdek enflasyon, en yüksek seviyesini gördü. Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan mart ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentisi olan yüzde 2,7'nin altına yüzde 2,6 seviyesine inerken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 2,9 olarak açıklandı.

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