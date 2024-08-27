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Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü Temmuz ayında geriledi.

27.08.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon geriledi

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Temmuz ayında %1,8 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon bir önceki ay %2,1 seviyesinde bulunuyordu.

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Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Temmuz ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda %2,7 seviyesine çıkarken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları %1,9'a indi.

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