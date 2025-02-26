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Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü Ocak ayında son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

26.02.2025 - 09:13 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Ocak ayında bir önceki ayda gördüğü %1,9 seviyesinden %2,2'ye yükseldi.

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Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da geçen hafta açıklanan Ocak ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %3,1 ile son iki yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

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