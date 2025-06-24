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Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi

Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü 16 ayın zirvesine çıktı.

24.06.2025 - 09:26 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından, hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen temel enflasyon ölçümü (çekirdek enflasyon ölçümü) Haziran ayında %2,4'ten %2,5'e yükseldi.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor. Japonya'da geçen hafta açıklanan Mayıs ayına ilişkin verilerde, gıda hariç tüketici fiyatları %3,7 seviyesine yükseldi.

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