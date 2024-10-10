Japonya'da çelik üretiminin düşmesi bekleniyor

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ülkenin ham çelik üretiminin Ekim-Aralık çeyreğinde bir önceki yıla göre %1,4 düşeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

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Bakanlık, bir sanayi anketine atıfta bulunarak, ihracata yönelik olanlar da dahil olmak üzere çelik ürünlerine olan talebin Ekim-Aralık döneminde bir önceki yıla göre %2,1 düşüşle 19,31 milyon tona gerileyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Bakanlık, ihracatın %0,3 düşmesini öngördüklerini açıkladı.